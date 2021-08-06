وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات تسليم معدات محطات المخلفات في الفيوم والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بتسليم معدات المحطة الوسيطة الثابتة بيوسف الصديق بمحافظة الفيوم والمحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأشار شعراوي إلى أن المحطة الوسيطة بيوسف الصديق تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بالبحيرة تتكون من 5 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و8 حاويات سعة 24 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سبق وتم تدريب السائقين بالمحافظتين على إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي وجود تنسيق ومتابعة يومية من الوزارة مع السادة المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور المهم في عمليات التشغيل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على سرعة رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفي جميع التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والميداني.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أن الحكومة تسابق الزمن لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لجميع المحافظات وتحسين مستوى النظافة لتحقيق رضا المواطن، وأشار الوزير إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للانتهاء من مشروعات البرنامجين الأول والثاني من المنظومة.