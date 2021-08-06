​رئيس الشروق": إزالة عدد من مخالفات البناء في منطقة الأراضي السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بدور السطح بإحدى قطع الأراضي السكنية بمنطقة الإسكان العائلي، بالتعاون بين لجنة الإزالات بالجهاز وبمشاركة قوة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة أزالت السقف الخرساني المخالف والزائد عن النسب البنائية المرخص بها، مع إيقاف التعامل على القطعة وتحميل المخالف تكاليف الإزالة وإلزامه بالتنفيذ طبقًا للتراخيص الصادرة.

كما أكد المهندس عبداللطيف بشارة، حرص الجهاز على التصدي بكل حسم للمخالفات البنائية، وعدم التهاون معها، حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأشار رئيس جهاز الشروق، إلى استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق بمنطقة إسكان الشباب الـ100م، والتى شملت استحداث ساحات انتظار سيارات تستوعب الكثافات الحالية والمستقبلية وتحقق السيولة المرورية، وتمنع الانتظار العشوائي بالطرق، مضيفًا أنه يتم حاليًا تنفيذ طبقة الأسفلت بطرق المنطقة الداخلية، بهدف تيسير حركة انتقال القاطنين وخلق شبكة طرق على أعلى مستوى بمدينة الشروق.

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