"عايزينك تدي الحقنة للحاجة".. كيف استقطب عاطلين ممرضة لاغتصابها في حلوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:



كشفت التحريات التي تم إجرائها من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام عاطلين بمحاولة اغتصاب ممرضة بعد أن تمكنا من استدرجها بحجة إعطائها دواء عن طريق الحقن.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من "ف.ح"، بتعرضها للاعتداء الجنسي على يد كل من"أ"، وزوج شقيقته "ع"، تحت تهديد سلاح أبيض "كتر".

وعقب التأكد من صحة البلاغ وتفاصيل الواقعة تمكنت قوة من رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين أرسلا طفلًا للمجني عليها؛ كي يطلب من الحضور من أجل حقن الدواء لوالدة المتهم الأول، "عايزينك تدي الحقنة للحاجة .. وهي كبيرة مش هتقدر تنزل"، وبالفعل ذهبت الممرضة إلى العنوان، وبمجرد دخولها إلى الشقة فوجئت بالمتهمين الذين هددوها بطعنها بسلاح أبيض حال استغاثتها، حيث لاحظت بمجرد دخولها عدم وجود أي سيدات بالمكان عكس ما ادعاه المتهمين.

حيث قام المتهمين بتمزيق ملابسها ومحاولة التعدي الجنسي عليها، ولكي يضمنوا عدم إبلاغها للشرطة، قاموا بتصويرها عارية لابتزازها واعتقادا منهم أن ذلك سيجعلها تخشى افتضاح الأمر، ثم تركها تخرج من المنزل.

إلا أن الفتاة خرجت من منزل المتهمين إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغها، وعلى الفور بعد التأكد من صحة البلاغ تحركت قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين.

وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.