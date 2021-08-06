شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للمتاحف: نقل مركب خوفو فى كبسولة هوائية حتى لا تتأثر من أى اهتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار الكسبانى، عضو اللجنة العليا للمتاحف، أن ترميم مركب خوفو كان منذ حوالى عامين، والترميم يتم على كل قطعة من المركب بسبب أن حالتها صعبة، والترميم كان على درجة عالية، وتم الترميم بالكامل وتوزيع القطع والأماكن التى تم وضعها فى المتحف الكبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: " يتم نقل المركب فى كبسولة هوائية حتى لا تتأثر المركب من أى اهتزاز، وتم تجهيز عربة مخصصة للنقل المركب، والعربة يمكن استخدامها فى نقل قطع أخرى".

وتابع: "عربات النقل المومياوات رجعت لوضعها الطبيعى سيارة، ولدينا فريق مصرى يقوم على نقل المركب على أعلى مستوى، المتحف هيضم أكثر من 8 آلاف قطعة بمخلف الأحجام وهيكون لهم طريق نقل خاصة وكل حاجة يتم نقلها للمتحف يتم تجهيزها ونقلها بدقة عالية".

وأوضح: "فى نهاية العام الحالى سيتم افتتاح المتحف الكبير، مجموعة توت عنخ أمون 5200 قطعة تم نقلهم، وهناك أسر أحجام متعدد تم نقلها بالمتحف المصرى".