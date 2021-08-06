شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن عن منح دراسية للمتفوقين فى الثانوية العامة من أبناء تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن منح طلاب تكافل وكرامة المتفوقين والحاصلين على الثانوية لمنحهم على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021-2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن آخر موعد للتقديم 10 أغسطس 2021.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على "فيس بوك" المزايا ومتطلبات التقديم والحصل على استمارة التقديم من الموقع التالى.









