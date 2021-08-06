شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: وفرنا 23 ألف فرصة عمل فى 6 أشهر بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إننا غيرنا استراتيجية العمل ونجحنا فى توفير 23 ألف فرصة عمل فى 6 أشهر بقرى حياة كريمة، مضيفا: "دور الجهاز تركز فى التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالمبادرة بالمشاركة مع جميع وزارات الدولة، وهدفنا توفير فرص عمل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "المستهدف 52 مركز نعمل على الوصول إلى هدف التنمية للمشروعات وتم عمل دراسة لكل قرية، طبيعة الأنشطة لمعرفة كل وزارة دورها، وتم عمل دراسة جدوى لـ150 فرصة عمل بالقرى، ودورنا التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل فى قرى مبادرة حياة كريمة".

وفى نفس السياق، قال المهندس أحمد محمود السيد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية: "14 قرية يتم توصل لهم البنية الأساسية من الغاز الطبيعى تم رصد لهم كمشروع بدائى يقاس عليه كل الخطوات وينتهى العمل فى نهاية العام الحالى، ولدينا معيار رئيسى هو أى قرية يتم الانتهاء من الصرف الصحى حتى يتم تركيب الغاز الطبيعى لها".

وتابع فى مداخلة هاتفية بالبرنامج مانشيت: "هناك توجيهات تنسيق مع كل قطاع فى تطوير قرى مبادرة حياة كريمة، وفى النهاية يتم رصف الطرق بعد الانتهاء بالكامل من تركيب البنية التحتية لكل القرى بالمبادرة".