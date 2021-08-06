شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: زيادة بسيطة فى إصابات كورونا ويجب الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية، إنه بعد أن تخطينا ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا هناك زيادة بسيطة فى عدد الإصابات، ولا بد أن يكون هناك تخوف، ولا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة المواطنين.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة عبر برنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت: "العالم حاليا يشهد موجة أخرى من فيروس كورونا، والمرض لم يختف وشئ طبيعي وجود تحورات من فيروس كورونا، والعالم كله مهتم بالتحورات ومنها دلتا ودلتا بلس حتى يجد لها تلقيح يواجه هذا التحور".

وتابع قائلا إن التطعيمات المتواجدة حاليا برأى العلماء تؤكد أنها تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا وأخرها دلتا ودلتا بلس، والشركات المنتجة للقاحات متواجدة يمكنهم التعامل مع اللقاحات وتطويرها لمواجهة التحورات التى يحدثها الفيروس.