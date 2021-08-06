شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق يعرض دراسة تنفى شائعة تسبب لقاح كورونا فى التهاب بعضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد فايق، إن مدينة وهان الصينية، توقفت فيها القطارات والطيران بسبب فيروس كورونا المتحور "دلتا"، بعد تفشى الفيروس بها، بالإضافة إلى مدينة ميلبورن فى أستراليا، كما أن اليابان أيضاً وصل عدد الحالات إلى 15 ألف حالة يوميا مصابة بالفيروس.

وأضاف خلال برنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة "dmc": "هناك خطأ شائع أن بعض الناس تعانى من التهاب بالقلب نتيجة الحصول على التلقيح بلقاح كورونا، وهناك دراسة تقول إنه من بين كل مليون مصاب بفيروس كورونا، يصاب 450 شخص بالتهاب بعضلة القلب، والأمر متعلق بالإصابة بالفيروس وليس بالحصول على اللقاح".

وقال: "من الواضح أن القادم هو الموجة الرابعة، وفرص انتشار الفيروس فى ظل ارتفاع الحرارة من الصعب انتشار الفيروس أو انتقاله عبر الأسطح، ولكن مع دخول فصل الشتاء نسب الإصابة بالفيروس ستزيد، وللأسف متحور دلتا، هو خطير لأن العضلات التى تمكن الفيروس من التمسك بالأسطح أقوى وبالتالى تكون فرصة انتشاره أكبر".

وتابع: "واضح أن هذا الفيروس مستمر لفترة مع العالم، وبعض الدول بدأت فى الإغلاق مرة أخرى، ولكن كل دولة لها معطيات مختلفة عن الدولة الثانية، والدول الأكثر حرصاً على الإغلاق هى الدول التى يكون متوسط الأعمار كبير، كما هو الحال فى أوروبا، كل دولة لها نموذجها وفقاً للمعطيات المتاحة لها".

وقال: "من نعمة الله علينا أن متوسط الأعمار فى مصر أقل من الدول الأخرى، وبالتالى هى مناعة طبيعية منحها الله لنا".