شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير مطعم بالقاهرة لحيازته 2 طن برجر فاسد قبل تقديمه للمواطنين كوجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن، في ضبط المسئول عن مطعم وجبات جاهزة بالقاهرة، لحيازته قرابة 2 طن "مقطعات دواجن – برجر"، تمهيداً لطهيها وتقديمها للجمهور فى إطار الجهود لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (مقطعات الدواجن – البرجر ) غير الصالحة للاستهلاك الأدمى تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم المشار إليه وضبط (المدير المسئول) وضبط كمية قدرها (1,900 طن "مقطعات دواجن – برجر") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.