بلاغ يقود الشرطة لعصابة سرقة الهواتف بشوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بمركبة "توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف"ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين، يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.