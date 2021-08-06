شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. إرشادات للطلاب حتى لا يلغى اختبارات القدرات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة التعليم العالى، عدد من الارشادات العامة والمحظورات على الطلاب الراغبين فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

ويستعرض الإنفوجراف التالى، أبرز المحظورات:



تنسيق الجامعات 2021.. إرشادات للطلاب حتى لا يلغى اختبارات القدرات

وبدأ طلاب الثانوية العامة التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، حيث تنطلق اختبارات القدرات غدا السبت 7 أغسطس وتستمر حتى 19 أغسطس الجارى.