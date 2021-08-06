شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أقارب ضحية البساتين يكشف تفاصيل حادث سقوطها من الطابق الخامس.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا من أمام منزل فتاة البساتين التي سقطت من الطابق الخامس، حيث قال أحد أقاربها وشاهد عيان على الحادث، أن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة ،مشيرا إلى أنه سمع صوت صراخ فى الساعة الثانية صباحا ليشاهد المجنى عليها جثة هامدة على الأرض.

وأضاف أن والدها لم يكن موجودا وقت الحادث، ولكنه تلقى اتصالا قبل وقوع الحادث من شقيق زوجته أخبره بأن ابنته تريد فسخ خطوبتها وهدده بإيذاء ابنته في حالة رفضها الزواج من العريس الذى تقدم لخطبتها.

وأشار إلى أن والد الفتاة اتهم زوجته وشقيقها بقتل ابنته وإلقاء جثتها من الطابق الخامس.