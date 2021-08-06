شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل 46 ألف راكب على متن 339 رحلة سفر ووصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 169 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 21674 راكبا، كما يغادر المطار 170 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 24792 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.