شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. 12 خطوة تجنبك الماس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد و زيادة معدلات استهلاك الكهرباء، يجب على المستهلك أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث ماس كهربائى ناتج عن زيادة الاحمال مع ارتفاع درجة الحرارة.

”الخليج 365” يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب حدوث ماس كهربائى خاصة وأن الماس الكهربائى يعتبر من الأسباب التى تتسبب فى نشوب الحرائق فى المبانى و المنازل والمنشآت التجارية وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وهى كالاتي:

1- يجب فصل التيار الكهربائى عن الأجهزة الكهربائية بنزع الفيشة و عدم تركها فى وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويل.

2- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادى مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائى أو إدخال أجسام معدنية فى مخرج كهربي.

3- عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائى يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة فى مخرج التيار الكهربائي.

4- يجب عدم تحميل أى مخرج كهربائى بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدى إلى سخونة فى المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحها بواسطة المختصين فى مجال الكهرباء .

5- فى حالة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائى فورا واللجوء إلى فنى صيانة متخصص فى الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائى مرة أخري.

6- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب فى انفجار السخان.

7- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

8- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائى المار بها ووضعها فى مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدورى عليها لان عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدى إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

9- احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربى لأن ذلك قد يؤدى إلى قطع داخلى بالأسلاك.

10- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

11- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التى فى متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التى توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك فى قطع داخلى بالأسلاك.

12- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب فى حدوث صعق كهربائي.