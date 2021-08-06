شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبعث برسالة تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها: -

"يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لإستقبال العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

"سيادة الرئيس .. إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لتحقيق أهداف رسالتنا النبيله فى حماية مصر وأبناءها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها فى قادم الأيام ومستقبل التحديات".

"حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، ووفق خُطا سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء، إنه تعالى على كل شىء قدير".

برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب

كما بعث ببرقيات تهنئة إلى كل من: "المستشار الدكتور حنفى جبالى - رئيــس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها: -

بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح .

إننا نستلهم من احتفالنا بتلك الذكرى الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.

وفقكم الله وسدد خطاكم، ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ

كما بعث ببرقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيــس مجلس الشيوخ، بمناسبة العام الهجري الجديد.. جاء بها:-

بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى .

برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

كما بعث ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-

بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد .

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار ، إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء .

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير

برقية تهنئة لشيخ الأزهر

كما بعث ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بمناسبة العام الهجرى الجديد جاء بها:-

يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشر صحيح الدين الحنيف داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات .

برقية تهنئة لوزير الدفاع

كما بعث ببرقية تهنئة للفريق أول محمــد زكــــى - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة العام الهجري الجديد.. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .

إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة التى نسترشد منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص فى العطاء .. داعين الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً

وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد .

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح خطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم .

برقية تهنئة لرئيس الأركان

كما بعث ببرقية تهنئة للفريق/محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى ، متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً ، وأن يهيىء لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح لتحقيق الإستقرار لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم .

وبعث ببرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية .

برقية تهنئة لشوقى علام

كما بعث ببرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام - مفتى جمهــورية مصر العربية، بمناسبة العام الهجرى الجديد جاء بها:-

يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية .

برقية تهنئة للضباط

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها :-

يَسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى .

إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور .

حفظ الله مصر .. ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية .