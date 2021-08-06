الداخلية تمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة العام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال باستقبال العام الهجري الجديد عام 1443 هجري، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات خلال الفترة من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس.

وتلك الزيارة لا تُحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.