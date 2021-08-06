الداخلية تُقدم المساعدات العينية لأُسر المسجونين والمفرج عنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتوزيع المساعدات العينية على عدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم.

ووزعت الإدارة المساعدات خلال الفاعلية التى أقيمت باتحاد الشرطة الرياضي، ومن جانبهم قدم أسر المسجونين والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.