لا تتكرر في الصيف.. الأرصاد: سقوط أمطار بهذه المناطق حتى الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بعض المناطق بالبلاد تشهد سقوط أمطار، حتى يوم الأحد المقبل، في ظاهرة لا تتكرر في فصل الصيف.

وقالت شاكر، لمصراوي، الجمعة، إن هناك مناطق تشهد سقوط أمطار وهي جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين، مؤكدة أنها لن تصل إلى القاهرة.

وأضافت، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أنها ظاهرة لا تتكرر كثيرا في فصل الصيف.

وأشارت شاكر إلى أنه ليس هناك علاقة بين سقوط الأمطار وموعد اقتراب فصل الشتاء، مضيفة: "لسه فصل الخريف هيبدأ في 23 سبتمبر والشتاء 21 ديسمبر".