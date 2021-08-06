كيشو يصل القاهرة بعد حصوله على برونزية المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اللاعب المصري محمد إبراهيم كيشو، قبل قليل، الفائز بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك على الرحلة رقم 582، والتابعة للشركة الألمانية لوفتهانزا.

وكان في استقبال اللاعب فور وصوله نورا فتحى عبدالسلام من المراسم والبروتوكول شركة ميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام الإعلام والعلاقات بالمطار، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصوله، وكان في انتظاره خارج صالة الوصول، أتوبيس مكشوف، وأسرته وأقاربه.

وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية، وذلك لوزن 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه، الروسي «أرتيم سوركوف»، وذلك بعد التعادل «1-1» محققًا الفوز في النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، والتي تنص على فوز المصارع الذي يعادل النتيجة؛ ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية، ويسعد قلوب الملايين.