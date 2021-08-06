هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للأمهات للتعامل مع الأدوية وقت الرضاعة الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أوصت هيئة الدواء المصرية، بأهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل تناول الأم الأدوية أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، مع تجنب تناول المستحضرات غير الضرورية مثل "الأعشاب، والفيتامينات عالية الجرعة، والمكملات الغذائية غير المعتادة".

كذلك استشارة مقدمي الرعاية الصحية فيما يخص توقيت تناول الأدوية أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، لأن أي دواء موجود في الدم سينتقل إلى لبن الرضاعة بدرجةٍ ما، وهناك بعض الحالات الاستثنائية التي تصبح الأدوية فيها أكثر تركيزًا في لبن الأم، مما قد يؤدي إلى ضرر الرضيع.

وأضافت الهيئة أن التعرض للدواء الموجود في لبن الأم، يكون أكثر خطورة على الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة والرضع غير المستقرين صحيًا أو من يعانون من ضعف في وظائف الكلى، ويكون معدل الخطر أقل عند الأطفال الأصحاء ممن تبلغ أعمارهم 6 أشهر والذين يمكنهم إخراج الأدوية عبر الجسم بكفاءة.

وأوضحت أن تناول دواء خاص بحالة مرضية مزمنة أثناء الرضاعة الطبيعية يفوق أي مخاطر محتملة في الكثير من الأحيان، لذلك قد يوصي مقدم الرعاية الصحية باستخدام دواء بديل آمن، أو قد يوصي بالرضاعة الطبيعية عندما يكون الدواء موجودًا بمستوى منخفض في لبن الثدي، وفي بعض الحالات، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالتوقف عن الرضاعة الطبيعية، سواء بشكل مؤقت أو دائم — وذلك تبعًا للوقت اللازم لتناول الدواء، لذلك من الممكن ضخ اللبن وتخزينه لاستخدامه في ذلك الوقت.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى الحفاظ على صحة الأم والطفل، ودعمها للمبادرات الرئاسية في مجال دعم صحة المرأة، ورفع درجة الوعي بأهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل تناول الدواء.