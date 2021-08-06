شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء استعدادات تأمين نقل مركب الملك خوفو "مركب الشمس" من الأهرامات للمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأجهزة الأمنية إجراءات مكثفة لتأمين خط سير نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

وتقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق الفيوم، اليوم الجمعة الموافق 6 الجارى من الساعة الســادسة مساءً حتى الساعة السابعة والنصف، ثم البدء فى التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف فى اتجاه المتحف المصرى الكبير، الأمر الذى يستلزم تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور ، وذلك على النحو التالى :-

التحويلة الأولى: للقادم من الفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية يسلك نفق أسفل طريق الواحات فيميناً المطلع المؤدى إتجاه طريق الواحات فيميناً مطلع الطريق الدائرى إتجاه المريوطية والإستمرار فى السير إتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى للوصول لمناطق ميدان الرماية .

التحويلة الثانية: للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوى ومتجه إلى ميدان الرماية يتم الصعود لمطلع الطريق الدائرى من مناطق كيلو 4.5 والإستمرار بالسير والنزول إتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى وإستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدى إلى شارع البحر الأعظم وصولاً لميدان الرماية.

التحويلة الثالثة: للقادم من أعلى الزراعى ووصلة المريوطية من أعلى الدائرى ويرغب فى النزول يساراً إتجاه ميدان الرماية يسلك المنزل المؤدى إتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى والدوران والعودة من المأموى الأوسط لفندق الواحة إتجاه الدائرى والصعود من المطلع الأول للطريق الدائرى والنزول إتجاه منزل المنصورية أو اللبينى إتجاه ميدان الرماية.