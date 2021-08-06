شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: صدقة الماء فى شدة الحر من أعظم القربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن صدقة الماء في شدة الحر من أعظم القربات، وسقى العطشان سواء كان إنسانا أم حيوانا أم طائرا، وإن كان عمل قليل ولكن نفعه كبير، وأثره عظيم.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"... وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ" "رواه الترمذي في جامعه".

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.