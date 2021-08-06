شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان حسب الله الكفراوى من مسجد المشير بحضور "محلب وعابدين والتراس" والان مع تفاصيل الخبر

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسينالأسبق، الذى وافته المنية اليوم.

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل جثمان المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه ،وحضر كل من المهندس ابراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المهندس زكي عابدين رئيس مجلس ادارة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، والفنان رشوان توفيق، ومحمد ثروت، وعدد من الشخصيات العامة وذويه.

ويؤكد مجلس الوزراء، أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران،قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبروالسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.