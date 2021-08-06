شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء حجز وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى على 30 عاما بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تبدأ مكاتب البريد طرح كراسات شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بعد غدٍ الأحد 8/8/2021 : 14/8/2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها، مضيفاً أنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم العالى: 45 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 45 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وفرص أمطار رعدية بالبحر الأحمر والعظمى بالقاهرة 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

الحكومة تنفي توقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة ‏الضبعة النووية في مصر، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مُشددةً على استمرار تنفيذ مشروع ‏محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي دون توقف، حيث يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد ‏الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، حيث يضم ‏المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور ‏‏"‏GEN+3"‎، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.‏

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية ‏إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على "إذن الإنشاء" للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، ‏وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية، وقد تم انطلاق عمليات تصنيع ‏المعدات طويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية في روسيا، وذلك خلال زيارة الوفد المصري رفيع ‏المستوى برئاسة وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة لمصنع "تياج ماش" الواقع في مدينة سيزران الذي يعد ‏أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات في روسيا، مُشيرةً إلى حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على ‏جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.‏

3.2مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس يوليو الماضي

استعرضت وزارة المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقت الوزارة تقريرًا من الشحات غتوري ،رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول ٥ آلاف و٩٦٨ شهادة جمركية خلال شهر يوليو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».