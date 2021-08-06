شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الراحل المهندس حسب الله الكفراوى مسجد المشير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه، وحضر كل من المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المهندس زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والفنان رشوان توفيق، وعدد من الشخصيات العامة وذويه.

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسينالأسبق، الذى وافته المنية اليوم.

ويؤكد مجلس الوزراء، أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران،قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبروالسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.



