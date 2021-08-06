شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وفرص أمطار رعدية بالبحر الأحمر والعظمى بالقاهرة 42 والان مع تفاصيل الخبر
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.