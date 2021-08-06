شكرا لقرائتكم خبر عن حملة وقائية لمكافحة الحشرات والقوارض بكلية الآداب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلا فى وحدة الأزمات والكوارث، حملة وقائية موسعة على إدارات الكلية المركز الطبى والمبنى الإدارى، ومعامل اللغات والحاسب الالي، وكذلك دورات المياه وجميع قاعات و مقرات الكلية بغرض مكافحة الحشرات والآفات و القوارض.

وأكدت الدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الحملة فى تطهير وتعقيم الكلية ومكافحة تلك الآفات لأنها من مسببات الأمراض والأوبئة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وقالت " الديدى " إن الحملة أجريت وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين كليتى الزراعة والآداب بالجامعة منذ يناير الماضى، وقامت الحملات الناتجة عن البروتوكول فى التطهير والتعقيم الكامل للكلية خاصة فى ظل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

أجريت الحملة تحت إشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ايمان محمود أمينة الكلية، ومتابعة محمود عبد الحليم مدير وحدة مكافحة الأزمات والكوارث، و نرمين جرجس الموظفة بالوحدة.