شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإنشاء قاعدة بيانات لاحتياجات المدن من المنشآت الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن الغير مدرجة فى مبادرة حياه كريمة بحصر كافة الاحتياجات من المنشآت التعليمية والصحية والخدمية وشبكات البنية التحتيه والمرافق لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية يتم الأستفادة منها مستقبلاً لإدراجها فى خطط العمل المستقبلية لتقديم خدمات أفضل لمواطنى القرى بالمراكز والمدن .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز ومديرى المديريات الخدمية لوضع خطه عمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم المناطق التى بحاجه، كما كلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بالتنسيق مع المراكز والمدن ورصد الاحتياجات من محطات المياه والصرف الصحى وإعداد خرائط توضيحية وبيانات مدققه لأطوال الشبكات والوصلات لكل منطقة ليكون مرجعاً يتم الاستناد إليه فى حال الحاجة إليها .

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل على جميع المستويات لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها مع اعطاء أولوية لقرى الريف المصرى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإطلاقه لمبادرة حياه كريمة التى ستساهم فى رسم البسمة وإحداث تغير شامل لوجه الريف المصرى.

واطلع محافظ الجيزة من الأجهزة المعنية على نسب تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركزى الصف وأطفيح مشدداً على ضرورة الانتهاء من الأعمال قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك المشروعات.

الاجتماع الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء مراكز كرداسة وأبو النمرس والعياط والبدرشين والحوامدية والواحات البحرية ومنشأة القناطر وممثلى شركات مباه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات .