رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

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القاهرة - سامية سيد - رفعت الجهات المعنية 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع، حيث تم رفع عددا من السيارات والدرجات النارجية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى كافة الجهات المعنية.