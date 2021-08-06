أخبار مصر

رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الجهات المعنية 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع، حيث تم رفع عددا من السيارات والدرجات النارجية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى كافة الجهات المعنية.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا