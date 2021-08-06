السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1750 وظيفة (لخريجي هندسة والدبلومات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ250 وظيفة شاغرة للتعيين كمهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا– كهرباء– مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الجمعة إن العمل سيكون بنظام الورادي لتخصصات: [إلكترونيات والاتصالات الكهربية– حاسبات ونظم] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، موضحة أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية.

كما أعلنت الهيئة، حاجتها لـ1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهي:(فني إشارات رابع- فني كهربائي رابع– فني ميكانيكي رابع– فني براد رابع– فني مناورة رابع– فني مزلقان رابع– فني صيانة سكة رابع– فني حركة وبلوك رابع– فني لحام سكة رابع– مشرف قطار رابع– صراف تذاكر رابع)، وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد المقبل، وحتى التاسع من سبتمبر المقبل، ويمكن لمزيد من المعلومات متابعة الرابط التالي:

https://www.enr.gov.eg/Ar/Default.aspx

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ