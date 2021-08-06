"مُسجل وطليقته".. سقوط عصابة المشغولات الذهبية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية في كشف ملابسات اقتحام شقة وسرقة بعض محتوياتها وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من سيدة، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة كمية من المشغولات الذهبية مبالغ مالية.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – طليقته، مقيمان بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بقيامه بالتوجه والدلوف للعقار محل البلاغ مستغلا عدم تواجد حارسه وصعوده للشقة المشار إليها وكسر بابها وسرقة محتوياتها المنوه عنها وفر هاربا، وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بحوزته بإحدى الشقق المستأجرة، وضبط جزء من المسروقات مخفي لدى المتهمة الثانية.

وبمواجهة الأخيرة أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة، كما أقر المتهمان بقيامهما بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها على احتياجتهما الشخصية.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.