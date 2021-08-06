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مصرع شخصين وإصابة ٣ في حادث مروع بطريق الواحات (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٣ أخرون في حادث تصادم أتوبيس بترول بسيارة نقل محملة بالخضروات والفاكهة بطريق الواحات البحرية، أمس الخميس.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق القاهرة - الواحات البحرية عند الكيلو ١٠٤.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد عوض، ٨٤ سنة، وليد عبد الله ٣٥ سنة، وإصابة أمين عوض ٢٣ سنة، وائل السيد ٤٣ سنة، جرجس سليمان ٤٢ سنة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وإيداع المتوفين بمشرحة مستشفى ٦ أكتوبر المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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