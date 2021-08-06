"هربت من الموت".. ضبط المتهمين بمحاولة سحل فتاة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية ومحاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات بأحد الشوارع ببندر كفر صقر بمديرية أمن الشرقية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المجني عليها مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية .. وباستدعائها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم الإبلاغ وقت الحادث لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.. جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة الوزارة بمديرية أمن الشرقية نجحت في تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.