"هتكا عرضها وصوروها بالسلاح".. تفاصيل اغتصاب مُمرضة حلوان وكلمة السر: الـ "حقنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أمرت نيابة حلوان، حبس عاطل وزوج شقيقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باغتصاب ممرضة تحت تهديد السلاح داخل شقة أحدهما بمنطقة عرب راشد، دائرة قسم شرطة حلوان.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أرسلا طفلًا للمجني عليها؛ لإعطاء حقنة لوالدة المتهم الأول، وفور دخولها هدداها بسلاح أبيض وتناوبا على اغتصابها وصوراها ونفذا جريمتهما.

بداية تفاصيل الواقعة بلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من "ف.ح"، بتعرضها للاعتداء الجنسي على يد كل من"أ"، وزوج شقيقته "ع"، تحت تهديد سلاح أبيض "كتر".

وعقب التأكد من صحة البلاغ وتفاصيل الواقعة تمكنت قوة من رجال المباحث من ضبط المتهمين.. وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.