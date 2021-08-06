شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. خطوات التسجيل بموقع التنسيق لحجز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، حيث تنطلق اختبارات القدرات غدا السبت 7 أغسطس وتستمر حتى 19 أغسطس الجارى.

وفيما يلى يرصد" الخليج 365" خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

3- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

5- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

6- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

7- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.