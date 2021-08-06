شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. 7 تعليمات للطلاب حتى لا يلغى اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة التعليم العالى، عدد من الارشادات العامة والمحظورات على الطلاب الراغبين فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وجاءت المحظورات كالأتى:-

1. ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

2. إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

3. التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

4. الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

5. يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

6. غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

7. ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير الرقمية.