شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 85 رحلة دولية تقل 9781 راكبا إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 85 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 9781 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 85 رحلة بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من عمَان، دبي، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، دوالا، مدريد، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، بروكسل، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بوداييست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9781 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.