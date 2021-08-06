شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لهيئة الدواء إلى الأمهات قبل تناول الأدوية أثناء الرضاعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت هيئة الدواء المصرية بأهمية استشارة مقدمى الرعاية الصحية قبل تناول الأم، الأدوية أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، مع تجنب تناول المستحضرات غير الضرورية مثل "الأعشاب، والفيتامينات عالية الجرعة، والمكملات الغذائية غير المعتادة"، واستشارة مقدمى الرعاية الصحية فيما يخص توقيت تناول الأدوية أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، لأن أى دواء موجود فى الدم سينتقل إلى لبن الرضاعة بدرجةٍ ما، وهناك بعض الحالات الاستثنائية التى تصبح الأدوية فيها أكثر تركيزًا فى لبن الأم، مما قد يؤدى إلى ضرر الرضيع.

وأضافت الهيئة أن التعرض للدواء الموجود فى لبن الأم، يكون أكثر خطورة على الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة والرضع غير المستقرين صحيًا أو من يعانون من ضعف فى وظائف الكلى، ويكون معدل الخطر أقل عند الأطفال الأصحاء ممن تبلغ أعمارهم 6 أشهر والذين يمكنهم إخراج الأدوية عبر الجسم بكفاءة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن تناول دواء خاص بحالة مرضية مزمنة أثناء الرضاعة الطبيعية يفوق أى مخاطر محتملة فى الكثير من الأحيان، لذلك قد يوصى مقدم الرعاية الصحية باستخدام دواء بديل آمن، أو قد يوصى بالرضاعة الطبيعية عندما يكون الدواء موجودًا بمستوى منخفض فى لبن الثدي، وفى بعض الحالات، قد يوصى مقدم الرعاية الصحية بالتوقف عن الرضاعة الطبيعية، سواء بشكل مؤقت أو دائم — وذلك تبعًا للوقت اللازم لتناول الدواء، لذلك من الممكن ضخ اللبن وتخزينه لاستخدامه فى ذلك الوقت.