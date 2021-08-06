شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ساحات انتظار بمنطقة إسكان الشباب لتيسير حركة المرور بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، إنه تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بدور السطح بإحدى قطع الأراضى السكنية بمنطقة الإسكان العائلى ، وذلك بالتعاون بين لجنة الإزالات بالجهاز وبمشاركة قوة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف "بشارة"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن اللجنة قامت بإزالة السقف الخرسانى المخالف والزائد عن النسب البنائية المرخص بها، مع إيقاف التعامل على القطعة وتحميل المخالف تكاليف الإزالة وإلزامه بالتنفيذ طبقاً للتراخيص الصادرة.

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، حرص الجهاز على التصدى بكل حسم للمخالفات البنائية، وعدم التهاون معها حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وفى سياق متصل، أشار رئيس جهاز الشروق، إلى استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق بمنطقة إسكان الشباب الـ100م، والتى شملت استحداث ساحات انتظار سيارات تستوعب الكثافات الحالية والمستقبلية وتحقق السيولة المرورية، وتمنع الانتظار العشوائى بالطرق، مضيفا أنه يتم حالياً تنفيذ طبقة الأسفلت بطرق المنطقة الداخلية، بهدف تيسير حركة انتقال القاطنين وخلق شبكة طرق على أعلى مستوى بمدينة الشروق.