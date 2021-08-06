سفير السعودية بالقاهرة: ‏أشعر بالمتعة وأنا أتجول فى أحياء ⁧مصر‬⁩ الشعبية

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القاهرة - سامية سيد - قال سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلى، "‏أشعر بالمتعة والجمال وأنا أتجول في أحياء ⁧مصر‬⁩ الشعبية، حيث الاصالة والناس الطيبة".

أضاف السفير السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "حرصت على زيارة منطقة شعبية مختلفة عن المناطق الشعبية التقليدية تُسمى منطقة (المرج الجديدة) والتجول في حواريها ودكاكينها ومقاهيها، لفت نظري هذا المبنى السكني بمأذنته".

وسبق أن وجه أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى لدى مصر، رسالة تهنئة لمصر قيادة وشعبا، على حفل إطلاق مبادرة "حياة كريمة لتنمية الريف المصرى"، معبرا عن اعجابه بالمبادرة والمشروع الضخم، متمنيًا للمصريين مزيد من التقدم وتحقيق التنمية.

وقال أسامة نقلى: "تشرفت بالدعوة الكريمة لحضور حفل إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرته (حياة كريمة) للمشروع القومي لتنمية الريف المصري، ويسرني أن أتقدم بخالص التهاني للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعباً، مقرونة بالإعجاب بهذا المشروع النبيل الضخم، والأمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار".