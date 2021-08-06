شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. فتح باب التقدم للترشح لمنصب عميد كلية الطب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات
2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية"
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية
4- عدد 4 باين حالة وظيفية من الكلية
5- عدد 4 صورة بطاقة الرقم القومى"سارية"
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة
وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و56 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر.
وبحسب الجدول الزمنى لإجراء الترشح لمنصب عميد كلية الطب سيتم فتح باب الترشح غدا السبت 7 أغسطس ويستمر التقدم حتى 12 أغسطس وإعلان الأسماء المبدئية للمترشحين بعد الساعة 3 عصرا ، على أن يتم فتح باب الطعون يوم 15 أغسطس ويغلق فى اليوم التالى 16 أغسطس ، على أن يتم إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس 19 أغسطس.