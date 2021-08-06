شكرا لقرائتكم خبر عن 30 منحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس الSTEM مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة وغيرها من المتطلبات لديها، وتتولى وزارة التعليم العالى ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، علماً بأنه آخر موعد للتقدم 19/8/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى ، أنه يجب على المتقدمين للحصول علي المنحة أن يكون :

- مصري الجنسية

- التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي.

- حاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا تقل عن 95٪ من المدارس الحكومية أو ما يعادلها

- له مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع

- لديه مهارات قيادية

- تقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد.

- لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

- مستوفي لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية:

"https://www.aucegypt.edu/admissions/scholarships/egyptian-students"

- يجب أن يجتاز الطلاب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17

- للحفاظ على المنحة الدراسية يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

- علي الطالب المستوفي للشروط عاليه الدخول علي موقع الوزارة الموضح أدناه لمليء الاستمارة والتسجيل:

"https://govscholar.mohesr.gov.eg/auc/"

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