شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات غدا.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت، اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وذلك ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2021/ 2022، وينشر ”الخليج 365” الخريطة الكاملة لأماكن اداء اختبارات القدرات.

أولاً : اختبارات كليات الإعلام وتؤدي الاختبارات كالأتي :-

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية[غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص] بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

كما يؤدى طلاب محافظات السويس– بورسعيد- دمياط – شمال سيناء-جنوب سيناء – الإسماعيلية ، اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة السويس.

أما طلاب محافظات المنيا- بني سويف- أسيوط سيؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة بني سويف، وطلاب محافظات الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان ، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي.

كما يؤدى طلاب محافظات القليوبية[بنها - كفر شكر- طوخ – قها]- الشرقية- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- كفر الشيخ فى كلية الإعلام جامعة المنوفية

كما حددت وزارة التعليم العالى اماكن أداء اختبارات كليات الفنون الجميلة(فنون – عمارة)

أ‌- (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي :-

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

كما يؤدى طلاب محافظات قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر ، أما طلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

أما طلاب محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.

وبالنسبة لاختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم ، بكلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان، أما طلاب الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية وطلاب محافظات المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا

وحددت وزارة التعليم العالى مكان أداء اختبارات القدرات لطلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط ، أما محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة

ثالثاً: اختبارات كليات الفنون التطبيقية ، وتؤدي الاختبارات كالأتي:-

القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

محافظات الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

محافظات بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان. كلية الفنون التطبيقية ببني سويف

رابعاً : اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

محافظات الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

سادساً : اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا

سابعاً: اختبارات كليات التربية الرياضية وتؤدى الاختبارات كالآتي :-

القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق "كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط.

الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا.

سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج.

أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان

الغربية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية طنطا.

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

الشرقية(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات)

دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

بورسعيد (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد

الإسماعيلية كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية

السويس – جنوب سيناء (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالسويس

كفر الشيخ(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

بني سويف( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم

الدقهلية(بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

دميـاط(بنات) كلية التربية الرياضية بنات المنصورة

شمال سيناء(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالعريش.

ثامناً: اختبارات كليات التربية النوعية:-

أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

الجيزة كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)

الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)

القاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية)

مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية

مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية. كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)

الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)

البحيرة كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور

مطروح كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)

الغربية كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)

المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية

كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية)

الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)

المنيا - وبني سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)

الفيـوم– بني سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم

الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر بالمنصورة(فنية – موسيقية)

الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)

دمياط كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)

أسيوط - الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية)

المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية)

قنا - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية)

سوهاج كلية التربية النوعية بسوهاج(فنية – موسيقية)

أســوان كلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية)

ب- شعبة المسرح التربوي .

الدقهلية ومركز زفتي التابع لمحافظة الغربية كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة

تاسعاً: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) القبول بهما إقليمي:

السويس – جنوب سيناء كلية التربية بالسويس

الإسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية

عاشراً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس(القبول بها إقليمي):

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

الاسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية

حادي عشر : اختبارات الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

القاهرة – الجيزة- السويس - بورسعيد- الاسماعيلية – البحر الأحمر –جنوب سيناء – شمال سيناء - مطروح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية - مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة

القليوبية - البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية- دمياط- كفر الشيخ - الشرقية - الاسكندرية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا - مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية

الفيوم – بني سويف– اسيوط – الأقصر- المنيا- الوادي الجديد – اسوان – سوهاج – قنا الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية - مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق- الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي

ثان عشر: كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

أ‌. كليات التمريض:

القاهرة كلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوان

الجيزة كلية التمريض جامعة القاهرة

القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص]

كلية التمريض جامعة عين شمس

القليوبية [بنهــــا – كفر شكر - طوخ – قهـــــا]

كلية التمريض جامعة بنها

الإسكندرية كلية التمريض جامعة الاسكندرية

مطروح كلية التمريض جامعة مطروح

البحيرة كلية التمريض جامعة دمنهور

الغربية كلية التمريض جامعة طنطا

المنوفية كلية التمريض بشبين الكوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التمريض جامعة المنصورة

دمياط كلية التمريض جامعة دمياط

الشرقية و مركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية) كلية التمريض جامعة الزقازيق

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

الإسماعيلية – السويس- جنوب سيناء كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بورسعيد - شمال سيناء كلية التمريض جامعة بورسعيد

بني سويف كلية التمريض جامعة بني سويف

الفيوم كلية التمريض جامعة الفيوم

المنيا كلية التمريض جامعة المنيا

أٍسيوط - الوادي الجديد كلية التمريض جامعة أسيوط

سوهاج كلية التمريض جامعة سوهاج

قنا – البحر الأحمر - الأقصر كلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان كلية التمريض جامعة أسوان

ب. المعاهد الفنية للتمريض:المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة فنى تمريض جامعة عين شمس- فنى تمريض جامعة حلوان

الجيزة فنى تمريض جامعة القاهرة

القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص]

فنى تمريض جامعة عين شمس

الإسكندرية – مطروح - البحيرة فنى تمريض جامعة الاسكندرية

القليوبية [بنهــــا – كفر شكر - طوخ – قهـــــا]

فنى تمريض جامعة بنها

الغربية فنى تمريض جامعة طنطا

كفر الشيخ فنى تمريض جامعة كفر الشيخ

الشرقية و مركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية) فنى تمريض جامعة الزقازيق

المنوفية فنى تمريض بشبين الكوم

الدقهلية - دمياط فنى تمريض جامعة المنصورة

الإسماعيلية - بورسعيد – شمال سيناء فنى تمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

السويس- جنوب سيناء فنى تمريض جامعة السويس

بني سويف فنى تمريض جامعة بني سويف

الفيوم فنى تمريض جامعة الفيوم

المنيا فنى تمريض جامعة المنيا

أٍسيوط- الوادي الجديد فنى تمريض جامعة أسيوط

سوهاج فنى تمريض جامعة سوهاج

قنا - البحر الأحمر - الأقصر فنى تمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان فنى تمريض جامعة أسوان ثالث عشر : كليات السياحة والفنادق.

القاهرة – الجيزة - القليوبية كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان

الإسكندرية - كفر الشيخ – البحيرة{ماعدا مناطق وادي النطرون –كوم حماده- مديرية التحرير} كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

مطروح كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح

المنوفية – مناطق( وادي النطرون –كوم حماده- مديرية التحرير التابعة لمحافظة البحيرة) كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

الغربية – الدقهلية - دمياط كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة

الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد – شمال سيناء - السويس- جنوب سيناء. كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بني سويف كلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف

الفيوم كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

المنيا – اسيوط كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا

سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان - الوادي الجديد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر