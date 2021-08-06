شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 33 مسجدا فى 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الوزارة أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. محمد إبراهيم عويضة – بندر قنا
مديرية أوقاف البحيرة
2. عبد الحميد الوكيل – عزبة عبد الحميد الوكيل – الرحمانية
3. الفاروق أبو شاهين – أبو الشقاف - حوش عيسى
4. الجندى - نديبة – دمنهور
5. حماد – النبيره – إيتاى البارود
6. مطاوع قدح الشرقى – حفص - دمنهور
7. الرحمن تبع الغراقة – أبو المطامير
8. الهدى- الريكو-حوش عيسى
9. الإخلاص- حوض خيري- أبو حمص
مديرية أوقاف الدقهلية
10. الغفور الرحيم - عزبة المهندس- مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف المنوفية
11. الرحمة - عزبة بهجات جريس- مركز أشمون
مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. سيدى كامل – قرية مسير – إدارة كفر الشيخ شرق
مديرية أوقاف المنيا
13. السيدة زينب – طوة المنيا
14. الرحمة بمزروع – ابجاج الحطب - مطاي
مديرية أوقاف الشرقية
15. عرب حميدة طواحين الإبراهيمية
16. الرحمة منشأة رضوان أبو كبير
مديرية أوقاف سوهاج
17. الرحمن الشرقى – نجع المراغمة – أولاد يحيى قبلي- دار السلام
18. النواصر – قرية الخيام- دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط
19. النهضة – قرية باويط – ديروط – شمال ديروط
20. التوبة – قرية موشا – أسيوط- المركز القبلي
مديرية أوقاف بنى سويف
21. الرحمن الغربى – نزلة المشارقة – إهناسيا
22. عبد الرحمن إبراهيم – بهبشين - ناصر
مديرية أوقاف القليوبية
23. فاطمة الزهراء – كفر شكر
مديرية أوقاف جنوب سيناء
24. الزنوق – العسلة – دهب
25-31 سبعة مساجد أخرى بجنوب سيناء
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. العقيل بن أبى طالب – رأس سدر
مديرية أوقاف البحيرة
2. النور السنهورى – ششت الانعام – إيتاى البارود