شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تدريب 40 ألف خريج على وظائف تكنولوجيا المعلومات لمواكبة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكتولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج، لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.

وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى استمرار اختبارات المدربين حتي استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات) ، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و 2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع أحد الشركات.

وأوضحت الوزارة،: أن التقديم مستمر أونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: http://trmom.manpower.gov.eg، مشيرة إلى أن ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفه أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة.