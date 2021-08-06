شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 45 محضرا ضد منشآت مخالفة بكفر الشيخ وتنذر 161 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ تعيين 82 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 121 شاباً.

وأشارت المديرية، فى بيان، إلى استخراج 374 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلين بالمديرية ، وصرف منح لـ 12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

قال علاء الدين ناصف وكيل وزارة القوى العاملة، مدير المديرية بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية خلال شهر يوليو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 316 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 173 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 161 منشأة انتهت بتحرير 29 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.