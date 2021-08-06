شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وطرق القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت حركة السير بالطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث تميزت حركة المرور بالسيولة وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتميزت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالانتظام، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وامتازت حركة السيارات بالطريق الزراعي بالانتظام، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.