شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر موعد للتقديم فى الأروقة الأزهرية بالجامع الأزهر والدراسة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر عن موعد إغلاق باب التقديم في الأروقة الأزهرية والمقرر أن يكون في مساء غدا السبت 7 أغسطس، وذلك بموجب ما تم الإعلان عنه في 7 يوليو الماضى، من فتح باب التقديم لمدة شهر لقبول دفعة جديدة للداراسة بالأروقة الأزهرية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات والتي تزيد عن 30فرعًا، والأروقة المعلن عنها هي:

- رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

- رواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

- رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه على إتاحة فرصة تحصيل العلم الشرعي للراغبين من كافة فئات المجتمع وفق المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، ويظهر سماحته من غير إفراط أو تفريط.

والجدير بالذكر أن الدراسة في مختلف الأروقة الأزهرية مجانية بالكامل، ومتاحة بنظام التعليم عن بعد عبر تطبيق Microsoft team، كما يحق للدارس أن يلتحق بأكثر من رواق مع الالتزام بمواعيد الحضور والامتحانات لكل رواق.