شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 130 طنا من لحوم أضاحى فى 26 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف اليوم توزيع الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحى، وذلك عقب صلاة الجمعة وحتى الخميس المقبل، حيث سيتم توزيع 130 طنًا فى 26 محافظة: "الجيزة – المنوفية – كفر الشيخ –الشرقية- بورسعيد - الإسكندرية – القاهرة– الفيوم– القليوبية- بنى سويف – البحيرة – المنيا – الغربية – أسيوط – الدقهلية– البحر الأحمر – السويس – دمياط – الإسماعيلية – شمال سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – جنوب سيناء – مطروح".

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بانتهاء توزيع الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحى، سيكون إجمالى ما تم توزيعه 380 طنًا من لحوم أضاحى الأوقاف حتى الآن.

وشددت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف على القائمين على عملية توزيع لحوم صكوك الأضاحى، بضرورة توزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم وعدم تصوير أى منهم، والتأكيد أننا جمعيًا فى خدمتهم، وأن هذا الأمر إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما نؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.