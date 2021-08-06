شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى الموالح الواجب مراعاتها خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر اغسطس.
1-الاهتمام بالري مع تجنبه و وقت اشتداد الحرارة.
2- تجنب حدوث تشقق للثمار بانتظام عملية الرى.
3- استمرار مقاومة الحشائش كيماويا او بالحش او التقليع باليد.
4- تسميد الاشجار التى تروى بالتنقيط للفدان.
2دفعة / اسبوع كل دفعة 6+ ك نترات نشادر / فدان او2دفعة /اسبوع كل دفعة 10ك سلفات نشادر/فدان+2دفعة /اسبوع كل دفعة 7.5 ك سلفات بوتاسيوم.
5- تسميد الاشجار التى تروى بالغمر.
300كجم سلفات نشادر او 200كجم نترات نشادر+25 كجم سلفات ماغنسيوم.
6- اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).
7-مكافحة الإصابة بالمن و دودة ورق القطن حسب برنامج المكافحة.
8-مقاومة الحشرات القشرية و البق الدقيقى و الحلم بالزيت المعدني الصيفى حسب التوصية.
9- الاستمرار فى مقاومة حشرة صانعات الإنفاق للنشاوى(الأشجار الصغيرة).
10-استمرار مكافحة الحشائش نجيلية – حولية ومعمرة استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.
11-اذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء.