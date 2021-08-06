شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى الموالح الواجب مراعاتها خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر اغسطس.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين فى الآتى:

1-الاهتمام بالري مع تجنبه و وقت اشتداد الحرارة.

2- تجنب حدوث تشقق للثمار بانتظام عملية الرى.

3- استمرار مقاومة الحشائش كيماويا او بالحش او التقليع باليد.

4- تسميد الاشجار التى تروى بالتنقيط للفدان.

2دفعة / اسبوع كل دفعة 6+ ك نترات نشادر / فدان او2دفعة /اسبوع كل دفعة 10ك سلفات نشادر/فدان+2دفعة /اسبوع كل دفعة 7.5 ك سلفات بوتاسيوم.

5- تسميد الاشجار التى تروى بالغمر.

300كجم سلفات نشادر او 200كجم نترات نشادر+25 كجم سلفات ماغنسيوم.

6- اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

7-مكافحة الإصابة بالمن و دودة ورق القطن حسب برنامج المكافحة.

8-مقاومة الحشرات القشرية و البق الدقيقى و الحلم بالزيت المعدني الصيفى حسب التوصية.

9- الاستمرار فى مقاومة حشرة صانعات الإنفاق للنشاوى(الأشجار الصغيرة).

10-استمرار مكافحة الحشائش نجيلية – حولية ومعمرة استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.

11-اذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء.